5 مشاهد تسيطر على ديربي النصر والوصل

تسيطر خمسة مشاهد على ديربي النصر وضيفه الوصل على استاد آل مكتوم، الساعة الثامنة مساء اليوم ضمن الجولة 16 من دوري الخليج العربي، وذلك نظراً لما يمر به الفريقان، لعل أبرزه قضية إيقاف لاعب النصر، البرازيلي فاندرلي، كما أن المباراة لن تكون سهلة على الوصل الساعي كذلك للعودة إلى الانتصارات، بعد فترة من النتائج المتراجعة.

وأصبحت مباريات النصر محطّ أنظار الشارع الرياضي لما لاقاه العميد هذا الموسم بسبب التعاقد مع اللاعب البرازيلي فاندرلي، فبعد ابتعاد النصر عن البطولة الآسيوية، وإيقاف اللاعب بداعي جوازه الإندونيسي المزور، عاد من جديد مسلسل الإيقاف بعد شكوى نادي العين الذي كان سبباً في شكوى الزعيم ضد قانونية تسجيل اللاعب، وبالتالي إعلان لجنة الاستئناف إيقاف اللاعب، ما يجعل غيابه أمام الوصل مؤثراً في العميد.

ويبحث الوصل العودة إلى الانتصارات عقب خسارة خمس نقاط متتالية أمام الجزيرة بالخسارة والتعادل أمام الظفرة، ما أبعد الفريق عن الصدارة التي كان سيطر عليها.

لمشاهدة نجمان بالأرقام وتشكيلة الفريقين، يرجى الضغط على هذا الرابط.

ويذكر أن إحدى ضربات الجزاء التي تم إلغاؤها هذا الموسم كانت في مباراة الوصل والنصر بالدور الأول، والتي غيرت مجرى المباراة من تقدم للنصر إلى فوز للإمبراطور، وذلك عندما احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء للنصر، وقبل تسديدها طلب الحكم الرابع الغاء الركلة لعدم صحتها، ما جعل الحكم يلغي احتساب الركلة، وتسبب ذلك في خسارة المباراة للعميد.

في المقابل، ليس موقف النصر أفضل حالاً من الوصل، إذ فشل الفريق في تحقيق نتيجة إيجابية في آخر مباراتين، بعدما تعادل أمام الظفرة وخسر أمام الأهلي، ليبحث اليوم عن العودة إلى الانتصارات من جديد وعلى أرضه.

ويبرز في فريق الوصل، البرازيلي ليما، الذي كان من المنتظر أن يواجه لاعب النصر، البرازيلي فاندرلي، ولكن بغياب الأخير سيتم تسليط الأضواء على هداف بطولة الدوري حتى الآن برصيد 18 هدفاً.

الغيابات

النصر: فاندرلي وخالد جلال وعلي حسين وأحمد إبراهيم ومحمود خميس.

الوصل: حسن زهران.