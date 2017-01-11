بن غليطة: تمنيت إقامة المباراة في توقيت آخر

أشاد رئيس اتحاد كرة القدم، مروان بن غليطة، بفكرة إقامة بطولة كأس حمدان بن راشد آل مكتوم، واستضافة النصر لفريق هامبورغ الألماني، مشيراً إلى أن العميد أعاد التاريخ بعدما كان سباقاً في استضافة الفرق الأوروبية، وأكد أنه كان يتمنى أن يكون توقيت المباراة أفضل، بسبب إقامتها في اليوم نفسه لإقامة مباريات مهمة في كأس الخليج العربي.

وقال بن غليطة، في تصريحات صحافية: «وجود الجالية الألمانية في ملعب العميد بهذا الشكل يدعو إلى الفخر، وأتمنى أن نستغل وجود مثل هذه الجاليات مع إجراء عمليات تسويقية لجذب الجاليات المختلفة لملاعبنا، خصوصاً في ظل وجود لاعبين قدامى من نادي النصر، ومشاركة كابتن منتخب الإمارات إسماعيل مطر، كل هذه الأمور زادت أهمية المباراة». وأضاف: «هناك فائدة كبيرة من خوض مثل هذه المباريات، بسبب اختلاف طريقة اللعب، بغض النظر عن الفارق في المستوى الفني، إلا أن الاحتكاك مع مثل هذه المدارس، واستغلال معسكرات الأندية الأوروبية في فصل الشتاء، ووجودها في الإمارات من أجل إقامة مباريات بهذا المستوى، سيكون لها تأثير فني كبير في الكرة الإماراتية».