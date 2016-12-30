الوصل يسجل سيرجينيو بدلاً من باربوسا

سجّل نادي الوصل اللاعب البرازيلي سيرجيو أنطونيو بورجيس «سيرجينيو»، أمس، في قائمته باتحاد الكرة، بينما رفع اسم اللاعب البرتغالي هيلدر باربوسا من القائمة، لتصبح قائمة «الإمبراطور» تضم أربعة لاعبين أجانب برازيليين، هم سيرجينيو، وفابيو ليما، ورونالدو مينديز، وكايو كانيدو الذي يلعب كلاعب آسيوي بجنسية تيمور الشرقية.

وقام اتحاد الكرة، أمس، بتحديث قائمة نادي الوصل على موقعه الرسمي، بإضافة اسم البرازيلي سيرجينيو، وإزالة اسم البرتغالي باربوسا، إذ كان الوصل قد أعلن التعاقد مع اللاعب البرازيلي في صفقة انتقال حر، بعقد يمتد حتى نهاية الموسم.