أحمد خميس يهدي «النصر» للعميد

واصل النصر تفوقه الملحوظ على فريق الإمارات، في مواجهات الفريقين، منذ أن انطلق دوري المحترفين، وفاز عليه أمس بهدف دون مقابل من توقيع أحمد خميس، ليحرز العميد نقاط المباراة الثلاث، ويصل إلى النقطة 21، ومعها المركز السادس، وفي المقابل ظلت نقاط الصقور الست دون تغيير.

وبهذا، حقق العميد انتصاره التاسع على الصقور في دوري المحترفين، مقابل فوز واحد للإمارات، وتعادل في مباراة. ونجح النصر في إحراز هدف التقدم عن طريق أحمد خميس، في الدقيقة 13 من زمن الشوط الأول، من ركلة ركنية لعبها طارق أحمد، داخل منطقة الجزاء، أخرجها دفاع الصقور، لكنها وجدت لاعب النصر سددها من لمسة واحدة استقرت في الشباك.

ولم يظهر الصقور في الشوط الأول نهائياً، باستثناء هجمة واحدة فقط، وصلت إلى اللاعب الأرجنتيني ساشا، داخل منطقة الجزاء، وسددها مرت بجوار القائم، وفي المقابل امتلك النصر الكرة طوال الشوط الأول، لكن لم يصل بالشكل المناسب إلى حارس مرمى الصقور، لينتهي الشوط الأول بتقدم النصر بهدف.

ولم تتغير الحال في الشوط الثاني، بعدما واصل النصر سيطرته على المباراة، لكن مع نشاط ملحوظ للصقور، الذي كاد أن يحرز أول أهدافه من تسديدة قوية للاعب المغربي مراد باتنا، أخرجها حارس العميد عبدالله إسماعيل ببراعة، بعد أن كادت تباعته في المرمى، ولعب الأرجنتيني ساشا كرة رأسية من على حدود منطقة الجزاء، تصدى لها حارس العميد عبدالله إسماعيل ببراعة.