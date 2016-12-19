العين يضع حداً لمسلسل استقبال الأهداف

وضع فريق العين حداً لمسلسل استقبال الأهداف للمرة الأولى منذ بداية الموسم الجاري، وحقق فوزاً مريحاً على حساب ضيفه فريق الشارقة بثلاثية نظيفة، أول من أمس، في الجولة 12 من دوري الخليج العربي لكرة القدم، إذ خرج الزعيم بشباك نظيفة بعد ثماني مباريات خاضها استقبلت فيها شباكه تسعة أهداف، على الرغم من غياب المدافع الأساسي إسماعيل أحمد عن صفوف الفريق.

وتعود آخر مباراة خرج فيها العين بشباك نظيفة إلى مباراة الفريق في الجولة الافتتاحية من الموسم الحالي حينما فاز على بني ياس 1-صفر، وخلال الجولات السبع اللاحقة تلقت شباكه تسعة أهداف قبل أن ينجح أخيراً في إيقاف تذبذب مستوى خط الدفاع وينجح في إنهاء المباراة بشباك نظيفة.

وقال مدرب فريق العين، الكرواتي زلاتكو داليتش في مؤتمر صحافي، إنه تحدث مع لاعبيه حول ضرورة عدم استقبال الأهداف وضرورة التسجيل أولاً والحفاظ على تقدمهم من أجل الحصول على نقاط المباراة كاملة، رغم الغيابات المؤثرة في صفوف الفريق التي فرضت على المدرب الاستعانة باللاعبين البدلاء.

وأضاف زلاتكو: «أنا سعيد جداً للمحافظة على نظافة شباكنا بعد فترة طويلة، وتحدثت مع اللاعبين خلال الاجتماع الذي سبق المباراة حول أهمية التركيز وعدم استقبال أي هدف، خصوصاً أن المباريات الماضية كانت تشهد تقدم الفريق المنافس في وقت مبكر من عمر المباراة».

وأوضح «الحظ حالفنا في المواجهة بعد أن منحنا المساحة المطلوبة للمنافس في وقت مهم ما مكنه من تنظيم هجمة معاكسة، غير أننا فرضنا سيطرة مطلقة على مجريات اللعب لمدة ساعة كاملة، ومارسنا ضغطنا متواصلاً على مرمى الفريق المنافس وأهدرنا فرصاً عدة محققة ولكننا في الأخير حققنا المطلوب».

وقفز «الزعيم» للمركز الثالث في ترتيب دوري الخليج العربي للمرة الأولى منذ بداية الموسم، بعد وصوله للنقطة 23 في رصيده إثر فوزه أول من أمس، وفي المقابل واصل الشارقة بقاءه في المركز العاشر بعدما تجمد رصيده عند 10 نقاط.

حارس الشارقة يشكك في ركلة جزاء العين

شكك حارس فريق الشارقة، محمد يوسف، في قرار الحكم أحمد سالم باحتساب ركلة جزاء للعين جاء منها الهدف الثاني بواسطة عمر عبدالرحمن، معتبراً أن الركلة تسببت في تغير مجريات المباراة كون أن فريقهم كان قريباً من إدراك التعادل.

وقال يوسف عقب المباراة «لا نحب الحديث عن التحكيم ولكن قرار احتساب ركلة الجزاء في تقديري لم يكن موفقاً، كما أننا نستغرب من طرد اللاعب فايز جمعة».

عموري: شخصية اللاعبين تصنع الفارق

قال قائد فريق العين، عمر عبدالرحمن، إن هيبة الزعيم والشخصية التي يتمتع بها لاعبوه داخل الملعب دائماً ما تصنع الفارق في المباريات وتساعدهم على تحقيق الفوز خصوصاً في المباريات القوية، مشيراً إلى أنهم كانوا متخوفين من ردة فعل فريق الشارقة في الشوط الثاني لذلك كافحوا من أجل تعزيز تقدمهم.

وقال عموري في تصريحات صحافية عقب المباراة «هيبة الزعيم وشخصية اللاعبين تصنع الفارق، من الطبيعي بعد خسارة لقب كبير مثل دوري أبطال آسيا أن يحدث هبوط في مستوى اللاعبين، ولكننا استطعنا العودة سريعاً وحققنا انتصارات مهمة».

حماد: مواجهة كلباء الأهم

قال عضو مجلس شركة العين لكرة القدم، مشرف الفريق الأول، محمد عبيد حماد، إن مواجهة فريق اتحاد كلباء في الجولة الأخيرة من مرحلة الذهاب لدوري الخليج العربي أهم من مباراتهم أمام الأهلي في الدور الـ16 من كأس رئيس الدولة المقرر يوم 26 الجاري، معرباً عن امله أن ينجح الزعيم في التغلب على ظروفه ويحقق الفوز في اللقاء. وقال حماد في تصريحات صحافية: «أمامنا مباراة مهمة أمام اتحاد كلباء أهم من مواجهة الأهلي حالياً، لدينا ظروفنا في المباراة المتمثلة في غياب مهند العنزي وإسماعيل أحمد، كما هنالك بعض اللاعبين المصابين، وزلاتكو لديه الخيارات للتعويض».

وأوضح حماد أن الحصول على لقب الشتاء لا يشغل بال العين، وقال «لقب الشتاء ليس نتيجة يفرح بها فريقهم إذا تحققت، الدوري لايزال مستمراً ولدينا مباريات مؤجلة لها حساباتها».