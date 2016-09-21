نادي الظفرة يعلن عن لاعبه الجديد محمد الشحي

قدمت شركة كرة القدم بنادي الظفرة مساء اليوم "الأربعاء" لوسائل الإعلام لاعب الفريق الجديد، محمد الشحي قادماً من صفوف الوحدة على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، كما قدمت كذلك اللاعب الصاعد بدر الحارثي الذي تعاقدت معه لمدة ثلاثة مواسم قادما هو الأخر من الوحدة.

وتعهد الشحي "28 عاما" في حديثه لوسائل الإعلام بالعمل على تقديم أفضل ما لديه للفريق الجديد وأن يكون تحت حسن ظن إدارة نادي الظفرة التي أتاحت له الفرصة بالانتقال لصفوف الفريق.

وقال "اشكر إدارتي الوحدة والظفرة على تسهيل عملية انتقالي، جئت إلى هنا لأثبت للجميع أنني ما زلت قادراً على العطاء، أتمنى أن أقدم الإضافة لزملائي لاعبي الظفرة".