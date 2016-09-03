المنتخب ينتزع فوزاً صعباً من البحرين في «السلة الخليجية»

يدخل المنتخب الوطني لكرة السلة، مساء اليوم، في مواجهة مصيرية أمام نظيره العماني، يسعى من خلالها الأبيض إلى حصد فوزٍ بفارق كبير من النقاط، يضمن له مكاناً في منصة التتويج ضمن البطولة الخليجية الـ15 للرجال، المقامة على صالة نادي الشارقة.

بن الحبيب: الأبيض يتطور قال المدير الفني لمنتخبات السلة، د. منير بن الحبيب، إن الفوز الذي حققه المنتخب على نظيره البحريني يؤكد التطور المستمر في أداء المنتخب، موضحاً في تصريحات صحافية أن: «لعنة الإصابات التي رافقت العديد من اللاعبين، وعدم حصول البعض الأخر منهم على التفريغ من مؤسساتهم، كانا وراء تعرض المنتخب للخسارة وبصعوبة أمام السعودية وقطر، قبل أن تنعكس حالة الانسجام والتطور على أداء اللاعبين، على مدار أيام البطولة، التي أثمرت قدرتهم على الفوز على خصم عنيد بحجم البحرين». وأضاف: «عوامل عدة حالت دون تحقيق حلم الفوز باللقب الخليجي، الذي كان متاحاً أمام المنتخب في النسخة الحالية، وذلك نظراً لما تمتلكه هذه المجموعة من اللاعبين من إمكانات قادرة على تحقيق الإنجاز».

ويسبق لقاء المنتخب مواجهة لا تقل أهمية، تجمع المنتخبين القطري والسعودي، ستؤمن اللقب لقطر في حال الفوز.

وتعززت آمال المنتخب الوطني بالاقتراب من منصات التتويج، عقب حصده أول من أمس فوزه الأول في البطولة على حساب البحرين بنتيجة «95-92»، في مباراة أثبت فيها لاعبو الأبيض التطور المستمر في أدائهم على مدار أيام البطولة، خصوصاً أن الجولة ذاتها شهدت انتصاراً جديداً للسلة القطرية على عمان بواقع «59-40».

وبانتصار المنتخب على البحرين رفع الأبيض رصيده إلى النقطة الرابعة، مع فارق أهداف يبلغ (-7 أهداف)، ما يحتم عليه في لقاء اليوم أمام عمان، الفوز بفارق أكثر من 38 نقطة في حال أراد انتزاع المركز الثالث من السعودية، صاحبة النقاط الخمس وفارق أهداف يبلغ 31 هدفاً، أو حتى الفوز بفارق 57 نقطة لانتزع المركز الثاني من البحرين التي أنهت مبارياتها في البطولة برصيد ست نقاط وفارق أهداف بلغ 49 نقطة.

ويمنح خوض المنتخب اللقاء الختامي في البطولة فرصاً إضافية للاعبيه لكسب مزيدٍ من الثقة بالنفس، خصوصاً أن فوز المنتخب القطري على نظيره السعودي، وبأي نتيجة، سيسهل مهمة الأبيض أمام عمان على صعيد الفوز بفارق الأهداف، خصوصاً أن المنتخب العماني يدخل لقاء اليوم بالمركز الأخير، عقب خسارته جميع مواجهاته السابقة، ويملك فارق أهداف يبلغ (-98 هدفاً).

وحفلت مشاركات الأبيض على مدار الجولات الماضية بنتائج متباينة، عقب خسارته بصعوبة أمام كل من السعودية (75-68)، وقطر (67-70)، قبل أن يحقق انتصاره الأول على البحرين، الذي جاء عقب تفوق واضح للإماراتيين خلال الفترتين الأولى والثالثة (25-16 و21-17)، وعدم قدرة البحرينيين على العودة بالنتيجة، رغم حسمهم الفترتين الثانية والرابعة بواقع (27-18 و32-31)، في مباراة شهدت تألق ثنائي الأبيض راشد ناصر (26 نقطة)، وخليفة خليل (16 نقطة)، وحصد صانع ألعاب المنتخب البحريني علي الطواش لقب أفضل مسجل في المباراة برصيد 29 نقطة.