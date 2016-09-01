بالفيديو.. ماذا فعل نجوم الإمارات بعد الفوز على اليابان ؟

نشر حارس مرمى منتخب الإمارات خالد عيسى، فيديو من غرفة تبديل ملابس الإمارات بعد الفوز على اليابان في بداية المشوار الأسيوي تظهر فيه فرحة لاعبي الأبيض بعد الفوز التاريخي الذي حققه الإمارات على اليابان بنتيجة 2-1، ومر خالد عيسى، بكاميرا الهاتف على اللاعبين وهنأ كل لاعب وطلب منه اللاعبون التركيز على صاحب هدفي الفوز في المباراة أحمد خليل، الذي أحرز الهدفين والذي بدوره أشار إلى عموري نجم منتخب الإمارات.

وكان منتخب الإمارات قد استهل المرحلة الأخيرة من التصفيات الأسيوية المؤهلة إلى كأس العالم بالفوز على اليابان 2-1 ويستعد الأبيض إلى خوض المباراة الثانية أمام استراليا يوم الثلاثاء القادم.