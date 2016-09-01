الوصل يوقع اتفاقية شراكة مع «ماريوت» الجداف

أعلن نادي الوصل عن توقيع اتفاقية شراكة مع ماريوت الجداف، يحصل بموجبها النادي على خصومات وعروض خاصة من فندق ماريوت الجداف، وذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقده النادي أمس بحضور المدير التنفيذي محمد العامري، ومدير المبيعات في ماريوت الجداف عصام زعرب، ورئيس قسم المبيعات سارفاراز شيخ.

من جهته، أكد محمد العامري أن هذه الشراكة الجديدة تأتي استمراراً لتغير مفهوم الرعاية بالنادي، ليتجه نحو مفهوم الاستفادة المتبادلة من الخدمات المقدمة من جميع الأطراف، ووضح أن تجربة الوصل مع الماريوت كعميل كانت تجربة مميزة، وشجعت النادي على المضي قدماً في اتفاق الشراكة، مضيفاً أن الشراكة مع الماريوت تضاف للشراكات التي أعلنت سابقاً في مجالات مختلفة، وأن المستقبل سيشهد الإعلان عن المزيد من اتفاقات الشراكة، التي تنعكس إيجاباً على النادي.

ووضح العامري أن ما يميز هذا الاتفاق، هو تركيزه على دعم جمهور الوصل، من خلال تقديم خصومات خاصة لأصحاب البطاقات الموسمية، كما أن الاتفاق يحمل أبعاداً تجارية أكبر، إذ ستتم الاستفادة من خبرة ماريوت الجداف واسمه العالمي، إضافة إلى اسم نادي الوصل ومنشآته المميزة، في استقبال الفرق العالمية، التي تعسكر في دبي، خصوصاً في فصل الشتاء، ما يعطي بعداً سياحياً مميزاً لاتفاق الشراكة.

وقال عصام زعرب، من جانبه، إن الخصومات لحاملي بطاقة الوصل الموسمية تصل إلى 25% للمطاعم، و40% للنادي الصحي، إضافة إلى خصومات خاصة على حفلات الزفاف في الفندق.

وأضاف أن الوصل ليس أي نادٍ رياضي، بل هو الاسم الأكبر بين الأندية، وأن علاقة ماريوت الجداف مع الوصل لزمن طويل، حتى أن أول عملاء الفندق عند افتتاحه كان قادماً من نادي الوصل، مؤكداً اعتبار نادي الوصل شريك نجاح دائماً، وعلى الرغبة الدائمة في تقديم أفضل الخدمات للنادي ولاعبيه ومدربيه وجمهوره.