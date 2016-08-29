كلباء يستغني عن التونسي العقبي ويتعاقد مع الإيطالي فيفياني

أعلن المدير التنفيذي لشركة كرة القدم بنادي اتحاد كلباء هلال محمد عبدالله، عن التعاقد مع المدرب الايطالي فابيو فيفياني ليتسلم مهام قيادة الفريق الأول تمهيداً للمشاركة في بطولتي كأس ودوري الخليج العربي لكرة القدم، بدلاً من المدرب التونسي مراد العقبي الذي تم الاستغناء عن خدماته.

وقال هلال محمد لـ«الإمارات اليوم»، إن «مجلس الإدارة اتخذ قراراً بتغيير جميع أفراد الجهازين الفني والإداري للفريق من دون استثناء، إذ سيتم اسناد مهمة مدير الفريق الأول للاعب منتخبنا الوطني الأسبق حسن سعيد، بدلاً من المدير السابق خلفان الدرمكي، والبحث جار للاتفاق مع إداري جديد بدلاً من السابق عيسى مطر».

• حسن سعيد مديراً لفريق اتحاد كلباء بدلاً من خلفان الدرمكي.

وتابع: «المرحلة المقبلة ليست سهلة لكننا نتطلع للتغلب على أي صعوبات ممكنة، وثقتنا عالية باللاعبين من أجل بذل المزيد من الجهود لإنجاح مهمة الفريق المقبلة، والمدرب فابيو فيفياني من المدربين المميزين وله تجربة واسعة مع نادي باليرمو الإيطالي وأندية أخرى». ولم يوضح المدير التنفيذي لاتحاد كلباء سبب التغييرات الشاملة التي تسبق بداية الموسم الجديد بأيام قليلة، مؤكداً أن «المرحلة المقبلة للفريق بحاجة لهذه التغييرات، وبما يسهم في دفع عجلة الفريق لتحقيق تطلعاته المستقبلية».

من جهة أخرى، قاد المدرب الإيطالي فابيو فيفياني، أمس، أولى الحصص التدريبية للفريق على الملعب الرئيس للنادي، ويسعى إلى تحقيق هدف النادي في البقاء بين مصاف أندية دوري الخليج العربي في الموسم المقبل، وتجنب الهبوط والعودة مجدداً إلى دوري الدرجة الأولى «الهواة».