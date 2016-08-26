«سوبر كرة القدم» تختتم اليوم منافسات «فرجان 9»

تشهد منافسات دورة ألعاب الأحياء السكنية «فرجان 9» إقامة المباراة النهائية، في كأس سوبر بطولة كرة القدم الفئة الأولى مواليد 1995 – 1998، وذلك من خلال مواجهة فريق بطل منطقة أم سقيم، مع فريق بطل منطقة الطوارعلى ملعب حديقة عود المطينة. وستكون هذه المباراة خاتمة جميع منافسات دورة ألعاب الأحياء السكنية التي كانت قد انطلقت باليوم الأول من الجاري، وأقيمت منافساتها في ساحات الطوار وحتا والجافلية وأم سقيم والراشدية وند الحمر والقوز، بالإضافة إلى حديقة الصفا.

وجاء تأهل فريق بطل أم سقيم، بعد تغلبه على فريق الجافلية بهدف وحيد أحرزه سالم عبدالكريم، فيما تأهل فريق الطوار بعد تغلبه على حتا بثلاثة أهداف نظيفة.

من جهة أخرى، فاز فريق الصفا بكأس سوبر الفئة الثانية (البراعم)، بعد تغلبه على فريق الراشدية في المباراة النهائية، أول من أمس على ملعب حديقة عود المطينة بدبي، وتغلب بطل الصفا بنتيجة 32 على بطل الراشدية في مباراة حضرها جمهور غفير من رواد حديقة عود المطينة في دبي وأولياء الأمور.

يذكر أن بطولة «فرجان 9» جاءت هذا العام موزعة على تسعة ملاعب في ساحات الأحياء السكنية في دبي، حيث كان التنافس في أربع ألعاب رياضية، هي: كرة القدم لفئتي الشباب والناشئين، والكرة الطائرة والطائرة الشاطئية وكرة السلة لفئتي الشباب والناشئين.

وكانت الدورة قد انطلقت عام 2008 كبطولة لكرة القدم، قبل أن تتم إضافة كرة السلة عام 2010، ثم أصبحت «فرجان» عام 2011 دورة رياضية، بعد أن تمت إضافة الكرة الطائرة.