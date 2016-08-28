صدام متوقع بين ديوكوفيتش ونادال في نصف نهائي «تنس أميركا»

بات من الممكن أن يتواجه الصربي نوفاك ديوكوفيتش الأول عالمياً وحامل اللقب، مع الإسباني رافايل نادال في نصف نهائي بطولة فلاشينغ ميدوز الأميركية، آخر بطولات الغراند سلام لكرة المضرب، في حال بلوغهما هذا الدور، وذلك بموجب القرعة التي سحبت أول من أمس.

ويبدأ ديوكوفيتش حملة الدفاع عن اللقب ضد البولندي ييرزي يانوفيتش صاحب الإرسالات الصاروخية، وستكون مهمة نادال الأولى ضد الأوزبكي دنيس ايستومين. ويخوض الصربي اختباراً صعباً في ربع النهائي ايضاً مع الكرواتي مارين سيليتش، في حين يلتقي نادال مع الكندي ميلوس راونيتش.

وتوّج سيليتش بطلاً في فلاشينغ ميدوز في العام قبل الماضي، أما راونيتش فوصل الى نهائي بطولة ويمبلدون الإنجليزية مطلع يوليو المنصرم، قبل ان يخسر امام البريطاني اندي موراي. وقدم ديوكوفيتش مستويات رائعة في النصف الأول من العام، فتوج بطلاً في ملبورن الأسترالية ورولان غاروس الفرنسية، كما سيطر على ألقاب بطولات الماسترز للألف نقطة.

وفي الجهة الثانية من الجدول، من المتوقع أن يتواجه موراي في نصف النهائي مع السويسري ستانيسلاس فافرينكا في حال تأهلهما. ويغيب السويسري الآخر روجيه فيدرر صاحب الرقم القياسي بعدد ألقاب الغراند سلام (17 لقباً) بسبب إصابة في الركبة.