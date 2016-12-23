وزير أسترالي يوبّخ سكان ولايته لمحاولات صيد التماسيح

وجه وزير البيئة في ولاية كوينزلاند في أستراليا التوبيخ لسكان في شمال الولاية، لمحاولاتهم صيد التماسيح بشكل غير مشروع، باستخدام الخطافات، وذلك بسبب تعريض حياتهم للخطر بلا داعٍ.

وبدأت وزارة البيئة المحلية التحقيق في بلاغات «مزعجة»، بأنه يتم استهداف التماسيح بخطوط للصيد في مناطق دوغلاس وهينشينبروك وواتسونداي خلال الشهرين الماضيين.

وقال وزير البيئة في كوينزلاند، ستيفن مايلز، أمس «إنه أمر لا يصدق بصراحة أن يفكر أشخاص في فعل ذلك، هذا يظهر استخفافاً كاملاً بالسلامة الشخصية والعامة».

وأضاف: «التماسيح كائنات برية يمكن أن تكون قاتلة، لاسيما إذا تم التدخل في حياتها أو إغراؤها بالطعام».

وتعقبت الوزارة إحدى الحالات عبر صفحة على «فيس بوك»، حسب ما أفاد مايلز.

وقال: «في كل حالة، يوحي حجم الطُّعم المستخدم وأماكن العثور عليه بوضوح بأن عملية الصيد تستهدف التماسيح».

وأوشكت التماسيح على الانقراض في ستينات القرن الماضي، لكن أعدادها تعافت منذ حظر صيدها في عام 1971.