اليابان تسجل في 2016 أقل من مليون مولود جديد

أعلنت الحكومة اليابانية، أمس، أن عدد المواليد الجدد في البلاد قد تراجع إلى أقل من مليون مولود في العام الواحد هذا العام، وذلك للمرة الأولى منذ أن بدأت الحكومة في عمل إحصاءات مقارنة عام 1899.

وأفادت وزارة الصحة في بيان أن عدد المواليد الجدد يقدر بإجمالي 981 ألفاً للعام 2016. ومع تسجيل 1.3 مليون حالة وفاة، تراجع تعداد السكان بعدد 315 ألف نسمة. يشار إلى أن معدل المواليد في اليابان من بين أدنى المعدلات في العالم.

وفي وقت سابق من هذا العام، وضعت حكومة شينزو آبي، هدف رفع معدل الخصوبة الكلي إلى 1.8 مولود لكل 1000 امرأة بحلول عام 2025، مقارنة بـ1.43 مولود لكل ألف امرأة في 2013، لكنها فشلت حتى الآن في تحديد السبيل إلى ذلك.