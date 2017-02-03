زوجان يوفران مليون دولار للقيام برحلة حول العالم

هناك من يحلم بفعل شيء ما، لكنه لا يتمكن من ذلك، وهذا لا ينطبق على بعض الأشخاص الذين لديهم إرادة وقدرة على التضحية لتحقيق أهدافهم. الأمر يتعلق بالزوجين «جو» و«آلي»، اللذين قررا ألا ينفقا الكثير من المال على الكماليات، وجمع المال لتحقيق حلم حياتهما المتمثل في رحلة حول العالم. وتقول آلي: «العيش في لاس فيغاس ليس مكلفاً، لكن رواتب المدرسين ليست عالية». ولتوفير مزيد من المال اختار المدرسان التضحية بوقت فراغهما، والتدريس ساعات إضافية، خصوصاً في العطل والإجازات الرسمية. وكان عليهما، أيضاً، أن يسددا القرض الذي حصلا عليه أثناء فترة الدراسة، والذي يبلغ نحو 30 ألف دولار. لم تكن المهمة سهلة، لكنهما فعلا كل ما بوسعهما لتحقيق النجاح.

• اليوم يمتلك جو وآلي 15 عقاراً في مختلف أنحاء الولايات المتحدة.

وبفضل خطة مدروسة، ارتفع دخل العائلة بمعدل 50% «لقد قللنا من المصروفات، وكنا نوفر ثلاثة أرباع الراتب أحياناً». يقول جو: «في 2007، تمكنا من شراء المنزل الذي نعيش فيه حالياً». وخلال الأزمة المالية في 2008، اضطر الزوجان أن يؤجرا شقتهما عوضاً عن بيعها «تراجعت قيمة العقار بشكل كبير، ورأينا أن من الحكمة أن نعرضه للإيجار، وكان مقابل الإيجار أكثر من مبلغ القرض».

استمر الزوجان في الاستثمار بالعقارات، وحققا أرباحاً كبيرة، وكانا يدخران ممعظم ما يحصلان عليه. واليوم يمتلك جو وآلي 15 عقاراً في مختلف أنحاء أميركا، ومع نهاية الأزمة الاقتصادية، كان بحوزة العائلة مليون دولار إضافية.

وفي 2015، تقاعد المدرسان من عملهما في المدرسة، على الرغم من صغر سنهما، وذلك لقضاء المزيد من الوقت مع ابنتهما الوحيدة، (أنابيل)، والأهم من ذلك السفر حول العالم. ولم تكن الزوجة تتوقع أن العائلة ستخرج من الأزمة المالية بمبلغ مليون دولار، وفرته على مدى ثماني سنوات. ويقول جو «كان الأمر صعباً، وكنا نخشى أن ينهار سوق العقار، ونخسر كل ما نملك»، مضيفاً: «لقد قمنا بما يجب فعله، وقد نجحنا».