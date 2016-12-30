2016 عام المتغيّرات السياسية والاقتصادية والعسكرية فـــــــي اليمن

مثّل العام 2016، عام المتغيرات السياسية والدبلوماسية والعسكرية والاقتصادية في اليمن، التي تشهد حرباً بين الشرعية المدعومة من دول التحالف العربي، وميليشيا الحوثي والمخلوع علي صالح الانقلابية، قابلها تصعيد خطير من تلك الميليشيات التي أكدت للجميع رغبتها في استمرار الحرب.

وقد سجّل العام 2016 أحداثاً مختلفة تنوعت بين انتصارات عسكرية وأمنية على الأرض، وسياسية على طاولات التفاوض والمشاورات، قابلها تصعيد خطير من قبل الميليشيات زاد من سوء الأوضاع الإنسانية وتدهورها، ومنع أي حلول سياسية تفضي إلى إنهاء الحرب القائمة.

كما تسبّب التصعيد الذي قامت به الميليشيات، والذي قوبل برفض دولي وإقليمي، في تدهور الاقتصاد الوطني للبلاد وتفاقم سوء الوضع المعيشي، وتفشّي الأمراض والأوبئة والمجاعة، في العديد من المناطق التي تسيطر عليها، إلى جانب تسجيل آلاف الانتهاكات التي أودت بحياة الأبرياء ولاتزال، وتفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية التي وصلت إلى حدود كارثية غير مسبوقة.

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