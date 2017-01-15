استشهاد أحد منسوبي حرس الحدود السعودي جراء إطلاق نار عبر الحدود

استشهد أحد منسوبي حرس الحدود في المملكة العربية السعودية جراء تعرض أحد المراكز الحدودية المتقدمة في منطقة نجران لإطلاق نار كثيف وقذائف عسكرية عبر الحدود.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية " واس " عن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية قوله .. إن أحد المراكز الحدودية المتقدمة في منطقة نجران تعرض أمس لإطلاق نار كثيف وقذائف عسكرية عبر الحدود .. مشيرا إلى أنه تم التعامل مع الموقف بما يقتضيه بمساندة القوات البرية وتبادل إطلاق النار مع العناصر المعادية والسيطرة على الموقف.

وأضاف أنه نتج عن تبادل إطلاق النار استشهاد العريف محمد يحيى النجعي - تغمده الله بواسع رحمته وتقبله في الشهداء .