البحرين: الإعدام لـ3 مدانين باستهداف قوات الشرطة في "الديه"

قال رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام أحمد الحمادي إنه تم صباح اليوم، تنفيذ حكم الإعدام رميا بالرصاص في المحكوم عليهم الثلاثة المدانين في القضية الخاصة باستهداف قوات الشرطة في منطقة الديه، يوم 3 مارس 2014، بعبوة متفجرة مما نجم عنه استشهاد ثلاثة من رجال الشرطة الثلاثة.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" عن الحمادي قوله إن الحكم صار باتا واجب التنفيذ بصدور حكم محكمة التمييز برفض الطعن المقدم منهم وبإقرار الحكم الصادر بإعدامهم وذلك بعد أن اتخذت الإجراءات المقررة قانونا في هذا الشأن وطلب النائب العام تنفيذ الحكم بناء على ذلك.

وأوضح الحمادي أن تنفيذ الحكم تم رميا بالرصاص وبحضور قاضي تنفيذ العقاب وممثلي النيابة العامة ومأمور السجن وطبيب وواعظ حسبما يقضي القانون.