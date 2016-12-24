ترامب: فليكن هناك سباق تسلح

نقلت قناة «إم إس إن بي سي»، أمس، عن الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، قوله رداً على سؤال بشأن تغريدة عن الأسلحة النووية، كتبها أول من أمس: «فليكن هناك سباق تسلح». وأضافت أن ترامب قال في مقابلة معها: «سنتفوق عليهم في كل شيء، وسنغلبهم جميعاً».

وتأتي التصريحات، بعد يوم من تغريدة كتبها ترامب على موقع «تويتر»، دعا فيها إلى توسيع القدرات النووية للولايات المتحدة، ما أثار قلق خبراء حظر الانتشار. بدوره، قال متحدث باسم ترامب، أمس، إن الولايات المتحدة لن تسمح لبلدان أخرى، بتعزيز قدراتها النووية من دون أن ترد بالمثل.