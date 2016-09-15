نائبة سويدية تلعب "بوكيمون" في جلسة للبرلمان

ذكرت عضوة بالبرلمان السويدي إنها كانت تقوم بعدة مهام أثناء افتتاح أعمال البرلمان، حيث كانت تستمع إلى خطاب رئيس الوزراء، وتلعب بوكيمون جو.

كما أرسلت "مونيكا غرين" عبر تغريدة صورة لشخصية سيدوك في اللعبة بينما كانت تجلس وراء صهر الملك، الأمير دانيال، وفقا لأسوشييتد برس.

وأثار حماس "غرين" للعبة ردود فعل غاضبة وكذلك بعض الإعجاب.

و"غرين" عضوة في الحزب الديمقراطي الاجتماعي، وقالت لصحيفة سكارابورغس اليهاندا اليومية الإقليمية إنها تقوم بالعديد من المهام بشكل جيد، وتلعب بوكيمون جو في بعض الأحيان.

وقالت للصحيفة: "يمكنني أن أفعل شيئين في نفس الوقت ... لقد استمعت بعناية فائقة لخطاب رئيس الوزراء، وأعتقد أنه كان عظيما."