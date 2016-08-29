قوات الحكومة الليبية تقاتل «داعش» في معقليه الأخيرين بسرت

شنت قوات حكومة الوفاق الوطني في ليبيا أمس، هجوماً كبيراً على تنظيم «داعش» في محاولة لطرده من معقليه المتبقيين في سرت، ضمن «المرحلة الأخيرة» من عملية استعادة المدينة المتوسطية.

وتمكنت القوات الحكومية في بداية هجومها الذي يشارك فيه نحو 1000 مقاتل من التوغل في الحيين الرقم 1 شمالاً والرقم 3 شرقاً، معتمدة على المدفعية الثقيلة، فيما رد التنظيم بنيران القناصة والسيارات المفخخة، ما أدى الى مقتل 25 وإصابة 120 من المقاتلين الحكوميين.

• المرحلة الأخيرة من معركة سرت بدأت بمشاركة نحو 1000 مقاتل من القوات الحكومية.

وقال المتحدث باسم عملية «البنيان المرصوص» رضا عيسى لوكالة فرانس برس، إن «المرحلة الأخيرة من معركة سرت بدأت»، مشيراً إلى أن «نحو 1000 مقاتل» من القوات الحكومية يشاركون في هذا الهجوم.

وأضاف «توغلت قواتنا في المعقلين الأخيرين لـ(داعش) في سرت، في الحيين رقم 1 و3».

وشاهد مصور فرانس برس مجموعة من الدبابات والمدافع الثقيلة تطلق قذائفها باتجاه مواقع التنظيم في الحي رقم واحد، فيما غطى سماء المدينة دخان كثيف نتيجة الاشتباكات التي ألحقت أضراراً بالغة ببعض المنازل. وعدد المستشفى الميداني على صفحته على موقع «فيس بوك» أسماء 25 عنصراً من القوات الحكومية قتلوا في هجوم أمس، لافتاً أيضاً الى معالجة نحو 120 عنصراً أصيبوا في المعارك.