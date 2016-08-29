العراق: 800 من «داعش» قتلوا خلال تحرير جزيرة الخالدية

كشف رئيس مجلس قضاء الخالدية بمحافظة الأنبار العراقية علي داوود أمس، أن 800 عنصر من تنظيم «داعش» قُتِلوا خلال عمليات تحرير جزيرة الخالدية شرق الرمادي.

وقال داوود -في تصريح لـ«السومرية نيوز»- إن «القوات الأمنية تمكنت منذ انطلاق عملية تحرير جزيرة الخالدية (23 كلم شرق الرمادي) نهاية الشهر الماضي وحتى أمس، من قتل نحو 800 إرهابي من (داعش) في الجزيرة».

وأضاف «من بين هؤلاء أجانب وعرب من جنسيات مختلفة»، لافتاً إلى أن «البعض منهم من الهاربين من سجن أبوغريب».

وأكد أن «قوات مشتركة من الجيش والشرطة ومقاتلي الحشد العشائري سيمسكون جزيرة الخالدية خلال الأيام القليلة المقبلة».

يذكر أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أعلن أمس، تحرير جزيرة الخالدية بالكامل من تنظيم «داعش».