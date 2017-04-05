واشنطن: الأسد مجرم حرب وشعبه لا يريده

اعتبرت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة، نيكي هالي، أن الرئيس السوري بشار الأسد «مجرم حرب»، وأن شعبه لا يريده في السلطة، ولا يريده حتى أن يترشح في أي انتخابات مقبلة. وقالت خلال مؤتمر صحافي إن الأسد «يعرقل السلام منذ أمد بعيد»، والطريقة التي يعامل بها السوريين «مقززة». ورداً على سؤال بشأن ما قاله وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، الخميس الماضي، من أن مصير الأسد «يقرره الشعب السوري»، وما إذا كان هذا التصريح يعني أن واشنطن تعتبر أن بإمكان الرئيس السوري الترشح في أي انتخابات مقبلة، أجابت هالي «كلا، هذا لا يعني أن الولايات المتحدة ستقبل بذلك». وأضافت «لا نظن أن الشعب يريد الأسد بعد الآن، نحن لا نظن أنه سيصبح شخصاً سيريده الناس».