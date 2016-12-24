مسؤولون سوريون وروس على لائحة واشنطن الاقتصادية السوداء

أعلنت الولايات المتحدة، أمس، أنها أدرجت وزراء سوريين، بينهم وزير المالية مأمون حمدان، ومسؤولين في مصرف روسي، على لائحتها الاقتصادية السوداء، بسبب دورهم في أعمال العنف التي ارتكبها نظام الرئيس بشار الأسد.

وأدرجت أيضاً حاكم مصرف سورية المركزي، دريد درغام، ووزير النفط السوري، علي غانم، وكذلك الشركة السورية «أجنحة الشام للطيران»، على لائحة عقوبات وزارة الخزانة الأميركية، ما يعني تجميد أصولهم في الولايات المتحدة وعزلهم مالياً.

