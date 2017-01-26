بالصور.. الحياة في عام 2083
نشر موقع مرصد المستقبل مجموعة من الافتراضات لما سيكون عليه شكل الحياة في المستقبل فيما أسماه مدينة المستقبل في عام 2083.
نشر موقع مرصد المستقبل مجموعة من الافتراضات لما سيكون عليه شكل الحياة في المستقبل فيما أسماه مدينة المستقبل في عام 2083.
|المدينة
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|دبي
|05:43
|07:03
|12:35
|15:43
|18:04
|19:34
|أبو ظبي
|05:47
|07:07
|12:39
|15:47
|18:08
|19:38
|الشارقة
|05:43
|07:03
|12:35
|15:43
|18:04
|19:34
|عجمان
|05:43
|07:03
|12:35
|15:43
|18:04
|19:34
|رأس الخيمة
|05:39
|06:59
|12:31
|15:39
|18:00
|19:30
|الفجيرة
|05:37
|06:57
|12:29
|15:37
|17:58
|19:28
|أم القيوين
|05:43
|07:03
|12:35
|15:43
|18:04
|19:34