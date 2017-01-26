الإمارات اليوم

بالصور.. الحياة في عام 2083

نشر موقع مرصد المستقبل مجموعة من الافتراضات لما سيكون عليه شكل الحياة في المستقبل فيما أسماه مدينة المستقبل في عام 2083.


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دبي 05:43 07:03 12:35 15:43 18:04 19:34
أبو ظبي 05:47 07:07 12:39 15:47 18:08 19:38
الشارقة 05:43 07:03 12:35 15:43 18:04 19:34
عجمان 05:43 07:03 12:35 15:43 18:04 19:34
رأس الخيمة 05:39 06:59 12:31 15:39 18:00 19:30
الفجيرة 05:37 06:57 12:29 15:37 17:58 19:28
أم القيوين 05:43 07:03 12:35 15:43 18:04 19:34