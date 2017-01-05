بالصور.. إبداع الطبيعة وبراعة مصور

قد يعتقد البعض أن مجموعة الصور هذه عبارة عن خدعة بصرية، إلا أن المصور الذي أخذها تمتع بسرعة الغزال، ودقة عين الصقر ليخرج بهذه النتيجة المذهلة التي تجسد جزءا من الحياة البرية.











