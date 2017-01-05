الإمارات اليوم

بالصور.. إبداع الطبيعة وبراعة مصور

قد يعتقد البعض أن مجموعة الصور هذه عبارة عن خدعة بصرية، إلا أن المصور الذي أخذها تمتع بسرعة الغزال، ودقة عين الصقر ليخرج بهذه النتيجة المذهلة التي تجسد جزءا من الحياة البرية.

  • بومة أدارت رأسها فبدى وكأنه مقلوب
  • غزالان يظهران وكأنهما جسد واحد برأسين
  • طائران متلاصقان بحيث أصبحا كتلة واحدة أثناء تحليقهما
  • زرافتان تبدوان وكأنهما تتشاركان جسما واحدا برأسين
  • بطريق يظهر وكأن رأسه قد قطع

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