الإمارات اليوم

الآن بث مباشر من "إكسبو 2020"

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يقدم موقع "الإمارات اليوم"بثاً مباشراً للتعرف على مراحل تقدم البناء الخاص بموقع "إكسبو 2020" عبر حسابات الإمارات اليوم على:

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-نائب رئيس التطوير العقاري في مكتب إكسبو 2020 دبي، أحمد الخطيب: الانتهاء من عمليات التشييد لجميع مباني المعرض خلال أكتوبر 2019 أي قبل عام كامل من بدء فعاليات المعرض.

-مكتب إكسبو 2020 دبي: الإعلان رسمياً عن "ساحة الوصل" التي ستكون المحور الرئيس للمعرض وطرح المناقصة العام الجاري.

-الخطيب: ستضم "مناطق الموضوعات الثلاثة" للمعرض، وهي "الفرص" و"التنقل" و"الاستدامة" 136 جناحاً للدول المشاركة والمنظمات والشركاء التجاريين.

-الخطيب: سيتم ترسية 47 عقداً عقارياً بقيمة إجمالية قدرها 11 مليار درهم خلال عام 2017.

-سيتم طرح 98 عقداً غير عقاري آخر بقيمة 360 مليون درهم العام الجاري تشمل خدمات استشارية قانونية وإدارة الحدث وإنتاج سلع ترويجية له.

-مكتب إكسبو 2020 دبي: من المتوقع أن تشارك أكثر من 180 دولة في المعرض الذي ستنطلق فعالياته يوم 20 أكتوبر 2020 وتستمر لمدة ستة أشهر حتى 10 أبريل 2021.

-مكتب إكسبو 2020 دبي: ما يزيد على 12 ألف شركة مسجلة في بوابة إكسبو الإلكترونية للعقود والمناقصات من 121 دولة، وتشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة 66% منها.

-سيقام المعرض على مساحة إجمالية تبلغ 4.38 كيلو متر مربع، من ضمنها منطقة مبوبة مخصصة للمعرض مساحتها 2 كيلو متر مربع، في منطقة "دبي الجنوب" المجاورة لمطار آل مكتوم الدولي.

-مكتب إكسبو 2020 دبي: سيغطي ساحة الوصل التي تصل طاقتها الاستيعابية 10 آلاف شخص، سقف ارتفاعه 65 مترا يتألف من قبة شكلها مستوحى من شعار المعرض.

 

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دبي 04:48 06:08 12:27 15:56 18:38 20:08
أبو ظبي 04:52 06:12 12:31 16:00 18:42 20:12
الشارقة 04:48 06:08 12:27 15:56 18:38 20:08
عجمان 04:48 06:08 12:27 15:56 18:38 20:08
رأس الخيمة 04:44 06:04 12:23 15:52 18:34 20:04
الفجيرة 04:42 06:02 12:21 15:50 18:32 20:02
أم القيوين 04:48 06:08 12:27 15:56 18:38 20:08