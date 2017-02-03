الإمارات اليوم

عودة خدمة المترو بين محطتي الجافلية والخليج التجاري

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عادت الخدمة في محطات المترو في دبي بعد ان اوقفتها هيئة الطرق والمواصلات  بين محطات الجافلية والخليج التجاري في اعقاب حادث سقوط الرافعة وقع على شارع الشيخ زايد بالاتجاه الى ابوظبي بالقرب من فندق كراون بلازا وعلى مسافة قريبة من مواقع محطات المترو المذكورة. واوضحت الهيئة ان قرار توقيف المترو  كان إجراء احترازي على مسار المترو تجنبا لوقوع أي حوادث داخل او خارج مواقع المحطات بسبب الاحوال الجوية العاصفة  ومنعا لإصابة أي من الركاب اثناء استخدامهم المحطات.

وباشرت الهيئة بتوفير حافلات لنقل الركاب بين المحطات المتأثرة بتوقف الخدمة وعملت بسرعة متناهية على إعادة خدمة المترو لوضعها الاعتيادي في وقت قياسي .

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