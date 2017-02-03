6 محاضرات توعية بـ«كلنا الشرطة»

نظمت إدارة الشرطة المجتمعية في شرطة أبوظبي ست محاضرات توعية لمبادرة «كلنا الشرطة» في مجلس التواصل بمدينة «خليفة أ»، بهدف الارتقاء بقيم السعادة والإيجابية في المجتمع، والعمل على تحقيق مزيد من الأمن والترابط المجتمعي، بما ينعكس على الارتقاء بالمنظومة الأمنية والمجتمع، ليصبح شريكاً أساسياً في الحفاظ على أمن وأمان الإمارة.

وتضمنت الفعالية ست محاضرات: الأولى بعنوان «مهارات التعامل مع الجمهور متعدد الثقافات»، والثانية بعنوان «حل المشكلات واتخاذ القرار»، وجاءت المحاضرة الثالثة بعنوان «الشرطة المجتمعية»، والرابعة بعنوان «التوعية الأمنية»، بينما دارت الخامسة عن «الحس الأمني»، والسادسة عن «إسعافات أولية».

وتناولت المحاضرات أهمية الاعتماد على موارد المجتمع البشرية الوفيرة وتسخيرها لخدمة أهداف المجتمع، تحقيقاً لمبدأ من المجتمع وإليه، وزيادة المرونة في التواصل مع أفراده، وتغيير الصورة النمطية للطابع الرسمي للشرطة، وإتاحة المجال أمام أفرادها للقيام بدور أكثر تأثيراً في العديد من القضايا.

وتهدف الشرطة المجتمعية من المحاضرات التوعوية لمبادرة «كلنا الشرطة» إلى تعريف المواطنين بأهمية الانضمام والمشاركة في هذه المبادرة المهمة، والعمل جنباً إلى جنب مع شرطة أبوظبي من أجل تعزيز التواصل والارتقاء بالمنظومة الأمنية.