أحوال الطقس في الأيام المقبلة

حث المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل السائقين على توخي الحذر وخفض السرعة وترك مسافة كافية بين المركبات بسبب الرياح المثيرة للغبار .

وتوقع المركز في بيان له اليوم الثلاثاء ظهور فرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة خاصة على المناطق الداخلية والرياح شمالية غربية نشطة السرعة خاصة على البحر يصاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وإثارة لبعض الغبار على الداخل والبحرمضطرب إلى شديد الإضطراب في الخليج العربي ومضطرب في بحر عمان.

أما يوم الأربعاء فسيكون الجو غائما أحيانا على المناطق الشمالية الشرقية قد تتخللها أمطار خفيفة خاصة صباحا والرياح شمالية غربية نشطة السرعة تتحول إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة على المناطق الشمالية والشرقية والبحر مضطرب في الخليج العربي وفي بحر عمان يصبح متوسط الموج ظهرا في بحر عمان.

اما يوم الخميس فهناك إحتمال ضباب على الداخل خاصة غربا وتميل الحرارة للإرتفاع الطفيف والبحر متوسط إلى خفيف الموج.