«كلنا الإمارات» تزور مصابي اعتداء قندهار

حيا وفد مجلس إدارة جمعية «كلنا الإمارات» التضحيات التي يقدمها أبناء الدولة دفاعاً عن الحق والعدل وأداء الواجب الإنساني، مثمناً جهودهم في نشر الخير.

وقال إن «هذه التضحيات وتلك الجهود ثمرة من ثمار غرس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان»، مشدداً على أنها «لن تتوقف لأنها تنبع من المبادئ الثابتة لدولة الإمارات العربية المتحدة».

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها مجلس إدارة الجمعية، برئاسة مسلم سالم محمد بن حم العامري، وأمين السر العام، يوسف سالم المحرمي، إلى مصابي الحادث الإرهابي الذي وقع في قندهار أخيراً، وأدى إلى استشهاد عدد من أبناء الدولة وهم يؤدون رسالة إنسانية. وشدّد وفد المجلس على أن «مثل هذه الحوادث الجبانة لن تثني الإمارات عن مبادئها في نصرة الحق والعدل».

أبوظبي - وام