الإمارات اليوم

طقس غائم مع سقوط أمطار

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يتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، أن يسود اليوم طقس غائم جزئياً إلى غائم أحياناً، مع سقوط أمطار تتركز على شرق وشمال الدولة، والرياح شرقية وجنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة أحياناً، خصوصاً شرقاً، والبحر مضطرب في بحر عمان، ومتوسط الموج يضطرب أحياناً في الخليج العربي. وطالب المركز في بيان أمس، السائقين بتوخي الحذر، وخفض السرعة، وترك مسافة كافية بين المركبات، بسبب نشاط الرياح على بعض المناطق الداخلية المثيرة للغبار والأتربة خصوصاً شرقاً. وأشار إلى أن الطقس المتوقع غداً وبعد غد سيكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع سقوط أمطار على مناطق متفرقة والرياح شرقية وجنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر مضطرب في بحر عمان، ومتوسط إلى مضطرب في الخليج العربي.

 

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