لجنة «اتصال حتَّا» تناقش الأفكار الداعمة لعمليات التطوير

عقدت لجنة الاتصال الإعلامي للخطة التنموية الشاملة لمنطقة حتَّا، التي شكّلها المكتب الإعلامي لحكومة دبي، بوصفه الجهة المُشرفة على الجانب الإعلامي من خطة التطوير، اجتماعاً لمناقشة الخطوات المعتزم تنفيذها خلال العام الجاري، ومناقشة الأفكار والمقترحات الداعمة لعمليات التطوير، وإعداد التصورات الإعلامية التي من شأنها التعريف بتلك المشروعات ومكوناتها وأهدافها الرامية في مجملها إلى النهوض بمنطقة حتَّا، وتعزيز موقعها كنقطة جذب سياحي واستثماري متميزة.

وقامت اللجنة المُشَكَّلة من ممثلي أقسام وإدارات الاتصال في الهيئات الرئيسة المشاركة في تنفيذ الخطة التنموية الشاملة لمنطقة حتَّا، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في نوفمبر الماضي، باستعراض مجموعة من الأفكار والمقترحات الداعمة لعمليات التطوير من الناحية الإعلامية بأسلوب مبتكر، من خلال التعاون مع وسائل الإعلام التقليدية، وتوظيف الإعلام المجتمعي ووسائل التواصل الاجتماعي في دعم الخطة الإعلامية الشاملة على مدار الأشهر المقبلة.

واعتبر مدير مشروع حتَّا التنموي، المايدي البدواوي، أن المشروع الذي يعد من أهم مشروعات التطوير الطموحة التي تتبناها إمارة دبي، كجسر للعبور إلى المستقبل على أرضية صلبة من الإنجازات النوعية التي تخدم المواطن في الأساس، وتؤكد مشاركته في مسيرة التطوير، ضمن مختلف مساراتها، بما يكفل النهوض بالمجتمع، وتحقيق سعادة أفراده.

ونوّه البدواوي بأهمية دور لجنة الاتصال في إبقاء الإعلام، ومن ثم المجتمع، على اطلاع بتطورات الخطة، سواء في مرحلة الإعداد والتنفيذ، بما لذلك من أثر في إشراك المجتمع بمكوناته كافة، لاسيما أهالي منطقة حتّا، في المشروع الذي سينعكس بالإيجاب على مستقبل هذه المنطقة، على مختلف الصعد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما يتضمنه من مبادرات ومشروعات متنوعة تسهم في مجملها في الانتقال بمنطقة حتَّا إلى آفاق تنموية رحبة، ستتميز بإطلاق طاقات الشباب، وتفعيل مشاركتهم في تطوير مجتمعهم، ومن ثم الإسهام في دعم مسيرة التنمية للإمارة.

وأفادت مديرة الاتصال الاستراتيجي في المكتب الإعلامي لحكومة دبي، نورة المنصوري، بأن أعضاء اللجنة ناقشوا تفاصيل العمل والتعاون في شقه الإعلامي، والدور المنوط بالجهات المشاركة كل على حدة، كما تم الاتفاق على المواد الإعلامية التي سيتم نشرها عبر المنصات الإعلامية المختلفة، بما فيها منصات التواصل الاجتماعي، من أجل زيادة الوعي بالخطة، وإتاحة المساحة الكافية لإبراز عناصرها كافة.

وأشارت إلى أن الشكل النهائي للخطة الإعلامية المواكبة لتطوير منطقة حتا سيتم الانتهاء منها قريباً، مع دمج الخطط الإعلامية لكل الهيئات والجهات المشاركة، لتطوير استراتيجية متكاملة تتضمن العديد من المحاور، الهادفة إلى تعريف الجمهور بخطة حتَّا التنموية، وإلقاء الضوء على ما تحتويه من أبعاد اجتماعية واقتصادية تصب في مصلحة هذا الجزء المهم من إمارة دبي، والرؤية المستقبلية التي أطلقتها القيادة الرشيدة، من أجل الوصول إلى التوظيف الأمثل لمكامن القوة العديدة التي تتمتع بها منطقة حتا في خدمة المجتمع.

يُذكر أن الخطة التنموية الشاملة لتطوير منطقة حتا في إمارة دبي، تتضمن العديد من المشروعات التي تبلغ قيمتها الإجمالية 1.3 مليار درهم، وذلك لتعزيز القدرات الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة، والعمل على زيادة جاذبيتها كوجهة سياحية من الطراز الأول، لاسيما في مجال السياحة البيئية، وترتكز الخطة على ثلاثة محاور رئيسة، يتعلق أولها بالاقتصاد والخدمات، ويختص الثاني بالسياحة والرياضة، أما المحور الثالث فيركز على الثقافة والتعليم.