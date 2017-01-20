محمد بن زايد يعزّي أسرة الشهيد عبدالله الكعبي

قدّم صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، واجب العزاء لأسرة وذوي الشهيد عبدالله محمد عيسى الكعبي، الذي استشهد أثناء أدائه واجبه الإنساني تجاه الشعب الأفغاني، في تفجير إرهابي غادر بمقر والي قندهار في أفغانستان.

محمد بن زايد: • «إعانة الضعفاء ونجدة المحتاج وإغاثة المنكوب والإحسان إلى الفقراء، سمات أبناء الإمارات أينما حلوا». • «أبناء الوطن الأوفياء عاقدون العزم على مواصلة مسيرة العطاء التي ورثوها عن آبائهم وأجدادهم».

جاء ذلك، خلال زيارة سموّه إلى منزل ذوي الشهيد في منطقة هيلي خليف، بمدينة العين.

وأعرب صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الشهيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

وجدّد سموّه خلال حديثه مع ذوي الشهيد، اعتزاز وفخر دولة الإمارات وشعبها الوفي بأبناء الوطن البررة، الذين حملوا نفوساً سخية وأرواحاً أبية في ميادين العطاء، وحفروا أسماءهم في قلوبنا كنماذج وطنية مضيئة، نذرت نفسها لأداء الواجب الوطني، وكان لها بصمات واضحة على طريق الإنسانية والخير.

وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إن «أبناء الوطن الأوفياء عاقدون العزم على مواصلة مسيرة العطاء التي ورثوها عن آبائهم وأجدادهم، مستلهمين القوة من القيم الأصيلة التي تربوا عليها في زرع الخير والأمل، ومواجهة مختلف التحديات بعزيمة صلبة، حتى غدت إعانة الضعفاء ونجدة المحتاج وإغاثة المنكوب والإحسان إلى الفقراء، من سمات أبناء الإمارات أينما حلوا».

وقدّم العزاء إلى جانب سموّه، الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، مدير مكتب شؤون أسر الشهداء، والأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الدكتور أحمد مبارك المزروعي.