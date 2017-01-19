إخضاع شارع الاتحاد في عجمان لرسوم المواقف

فعّلت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان خدمة دفع رسوم المواقف في شارع الاتحاد، الذي يعدّ أبرز الطرق الحيوية بالإمارة، ويشهد عبوراً كبيراً من المركبات على مدار اليوم.

وقال المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الهندسية بالدائرة، الدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري، إن «قرار إخضاع مواقف شارع الاتحاد لخدمة دفع الرسوم دخل حيز التنفيذ، وسيبدأ مراقبو المواقف تسجيل المخالفات ابتداءً من الأسبوع المقبل». وأوضح في تصريح للصحافيين، أن «متابعة الالتزام بحجز المواقف ستتم على فترتين صباحية ومسائية، حيث تبدأ من الساعة 8:00 صباحاً وحتى 1:00 ظهراً، ويستأنف العمل في الفترة المسائية من الساعة 5:00 مساءً وحتى 9:00 مساءً».

وطالب السكان والزائرين الالتزام بتطبيق القرار تجنباً لتعرضهم للمخالفات المرورية، في الشارع، الذي يشهد طفرة عمرانية وعقارية ووجود محال تجارية، كما أنجزت الدائرة العديد من المشروعات التطويرية به، وزوّدته بأفضل الخدمات الترفيهية والبنية التحتية.