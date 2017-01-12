محطات إنسانية للوفد الإماراتي في قندهار قبيل استهدافه بعملية إرهابية

نشر الحساب الرسمي لبعثة الإمارات لدى أفغانستان على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أول من أمس، صوراً لجولة سفير الإمارات لدى أفغانستان، جمعة محمد عبدالله الكعبي، والوفد الرسمي للدولة، أثناء وضع حجر الأساس لثلاثة مشروعات إنسانية جديدة في ولاية قندهار الأفغانية.

وكانت يد الإرهاب قد امتدت لتطال أعمال الخير، التي دأبت الدولة على القيام بها خارج حدودها، في اعتداء إرهابي آثم على دار الضيافة، لمحافظ قندهار، مساء أول من أمس، أسفر عن استشهاد خمسة من أعضاء الوفد الإماراتي، وإصابة السفير.

• زيارة الوفد الإماراتي إلى قندهار، تندرج ضمن برنامج الدولة لدعم الشعب الأفغاني. • الدكتور علي راشد النعيمي: سفيرنا في كابول يفتتح داراً للأيتام الأفغان، فيقوم الإرهاب بجريمة ضد الخير وأهله.

وجاءت زيارة الكعبي ووفد الدولة إلى قندهار في مهمة إنسانية، ضمن برنامج الدولة لدعم الشعب الأفغاني الشقيق، شملت ثلاث محطات أساسية، هي: وضع حجر الأساس لـ«دار خليفة بن زايد آل نهيان لرعاية الايتام» في الولاية، والتوقيع على اتفاقية مع جامعة «كاردان» للمنح الدراسية على نفقة الدولة، بحضور والي قندهار، ووضع حجر الأساس لـ«معهد خليفة بن زايد آل نهيان» في كابول. وكان الكعبي قد التقى في يوم الحادث، وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية في الحكومة الأفغانية، نسرين أورياخيل، كما عقد اجتماعاً مع مسؤولين في ولاية قندهار بحضور والي قندهار.

ووضع الكعبي، خلال الشهر الجاري، حجر الأساس لـ«معهد خليفة بن زايد آل نهيان للتعليم المهني» في كابول، الذي موّلته «مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية»، لرفع المستوى التعليمي والدعم المالي والاهتمام التربوي بالطلاب الموجودين في المركز.

وشهد خبر الاعتداء الآثم تفاعلاً جماهيرياً كبيراً من أفراد المجتمع منذ ساعاته الأولى، وتم تخصيص وسم بعنوان #تفجير_قندهار، و#شهداء_الإمارات_للعمل_الإنساني.

وكتب خطيب جامع الشيخ زايد في أبوظبي، وسيم يوسف، في حسابه بـ«تويتر»: «استشهدوا وهم يصنعون الخير».. و«قال: «ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله، ثم خُتِم له بها دخل الجنة».

وذكر مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم عضو المجلس التنفيذي، الدكتور علي راشد النعيمي، في حسابه: «في (عام الخير) ومواصلة لمسيرة الخير.. يقوم سفيرنا بكابول بافتتاح دار للأيتام الأفغان.. فيقوم الإرهاب بجريمة ضد الخير وأهله».