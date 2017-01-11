الإمارات اليوم

محمد بن راشد: ننعى اليوم بكل فخر شهداء العمل الانساني الإماراتي في أفغانستان

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نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء،"شهداء العمل الانساني الإماراتي في جمهورية أفغانستان"

وقال سموه في تغريدات على حسابه الرسمي في "تويتر":  "ننعى اليوم بكل فخر شهداء العمل الانساني الإماراتي في جمهورية أفغانستان، خمسة شهداء ختموا حياتهم وهم يسعون لخدمة الضعفاء والأطفال والمحتاجين  خمسة شهداء ختموا حياتهم وهم يسعون لخدمة الضعفاء والأطفال والمحتاجين"

وتابع صاحب: "شعب الامارات فخور بأبنائه العاملين في المجال الإنساني ويرفع رأسه اليوم لتقديمه شهداء في سبيل الانسانية ..الانسانية التي لا يعرفها الارهابيون"

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء: "لا يوجد أي مبرر انساني أو أخلاقي أو ديني لتفجير وقتل من يسعى لمساعدة الناس .. رحم الله شهداءنا وتقبلهم عنده في الصالحين"

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