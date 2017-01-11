اقتطاع

قال متعامل مع بنك سامبا في دبي، إن البنك اقتطع، في ديسمبر الماضي، قسط قرضه الشخصي قبل 10 أيام من موعد الاستحقاق، ومنذ ذلك الحين يحاول التواصل عبر الهاتف مع البنك لسؤاله عن الخطأ، لكنه لم يفلح في الوصول إلى خدمة العملاء.

مقهى

اشتكى سكان في بناية بشارع المرور، في منطقة الزعفرانة، وجود مقهى يقدم الشيشة بطريقة تهدد سلامة السكان، إذ لا تتوافر به مدخنة لرفع العوادم إلى السطح، كما لا يهتم بالنظافة.

رخصة

دفع رجل إلى إحدى الشركات المتخصصة في العروض التجارية 10 آلاف درهم، لكن الشركة لم تلتزم معه بتنفيذ الاتفاق بينهما، فشكا إلى دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، التي حاول موظفوها التواصل مع الشركة، لكنها لم تستجب، فاتخذت الدائرة قراراً بإيقاف رخصتها التجارية.

تسجيل

شكا مواطنون رفض مجلس أبوظبي للتعليم تسجيل ذويهم بمدارس العين الحكومية، بسبب سكنهم في منطقة البريمي، رغم وجود أشقاء لهم في المدارس نفسها.

تواصل

طالب أولياء أمور طلبة في مدرسة المعرفة بالشارقة الإدارة بتحسين وسائل التواصل معها، وقالوا إنهم يواجهون صعوبة كبيرة في الاتصال الذي تكون له أسبابه الطارئة أحياناً، بسبب نظام الرد الآلي المعقد على الهواتف.

بقالات

لاحظ قارئ انتشاراً لافتاً لأكياس الـ«شيبس» والحلوى المملوءة بالسعرات الحرارية، في الكثير من البقالات المنتشرة حول المدارس في عجمان. وقال إن ما يتم منعه في المقاصف حفاظاً على صحة الطلبة، تبيعه تلك البقالات دون أي ضوابط.

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