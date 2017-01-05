«الوطني» يوجه 8 أسئلة إلى 4 وزراء

يناقش المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، يوم الثلاثاء المقبل، مشروع قانون اتحادي بشأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، بهدف مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية المتمثلة في الإغراق والدعم، كما يوجّه أعضاء في المجلس ثمانية أسئلة إلى ممثلي الحكومة منها سؤالان إلى وزير الموارد البشرية والتوطين، صقر غباش سعيد غباش، وثلاثة أسئلة إلى وزير تطوير البنية التحتية، الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، وسؤالان إلى وزير الصحة ووقاية المجتمع ورئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، عبدالرحمن محمد العويس، وسؤال إلى وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري.

وتفصيلاً، يوجّه العضو حمد أحمد الرحومي، سؤالاً إلى وزير الموارد البشرية والتوطين، حول «شهادة حسن السيرة والسلوك للمتقدمين للعمل في الدولة»، كما يوجّه إليه العضو مروان أحمد بن غليطة، سؤالاً حول «تقليل الاستعانة بالعمالة غير الماهرة في الدولة».

كما يوجّه أعضاء، ثلاثة أسئلة إلى وزير تطوير البنية التحتية، حيث توجّه عزة سليمان بن سليمان، سؤالاً حول «تأهيل المنشآت لاستعمال المعاقين»، فيما يوجّه سالم علي الشحي، سؤالاً إلى الوزير بصفته رئيساً لمجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، حول «آلية عمل قطار الاتحاد»، كما يوجّه الشحي سؤالاً آخر إلى الوزير بصفته رئيساً لمجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، حول «الفئات التي لم يشملها القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2009، بشأن الحصول على المساعدة السكنية».

وتوجّه عزة بن سليمان، سؤالين إلى وزير الصحة ووقاية المجتمع، حول «حفظ البويضات الملقحة»، وحول «سبب إلغاء الإجازة العارضة»، كما توجّه سؤالاً إلى وزير الاقتصاد حول «المشروعات والمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر التي ليس لها كيان قانوني».