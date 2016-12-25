حاكم رأس الخيمة يوجه بفتح التطوع في دوائر الإمارة دعما لـ "عام الخير"

وجه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة بفتح باب العمل التطوعي في كافة الدوائر والجهات الحكومية في الإمارة وتسريع عملية توزيع القسائم السكنية على الأسر المواطنة بمناسبة إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، عام 2017 " عام الخير " بحسب الدكتور محمد عبداللطيف خليفة الأمين العام للمجلس التنفيذي.

وأكد الأمين العام للمجلس التنفيذي ان إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة عام 2017 "عام الخير" يعكس النهج الذي تبنته الدولة منذ تأسيسها في العطاء الإنساني وتقديم الخير للجميع دون مقابل وترسيخ قيمة العطاء والبذل كأحد أهم مميزات الشخصية الاماراتية على مستوى الأفراد والمؤسسات .

وقال " تماشيا مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بالبدء بتنفيذ توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة من خـــلال وضع إطـــار عمـــل شامـــل لتفعيـــل " عام الخير " وتحديد المستهدفات وصياغة المبادرات الاتحادية والمحلية لترجمته إلى واقع ملموس وجه صاحب السمو حاكـــم رأس الخيمة دائرة الموارد البشرية بالعمل على فتح باب التطوع التخصصي والعام في شتى المجالات والقطاعات لجميع المواطنين من ذكور وإناث لدى كافة الدوائر والجهات الحكومية بالتنسيق والشراكة معها وذلك لإتاحة الفرصة لخدمة الوطن والمساهمة الفاعلة في جهود التنمية وتقديم الخدمات التي تعود على الجميع بالخير والنفع و تأصيل التطوع كثقافة مجتمعية".

وأضاف " كما وجه سموه أيضا دائرة البلدية بتنفيذ مبادرة توفير الأراضي السكنية للمواطنين في المنطقة الممتدة من شارع الرفاعة المحاذية لشارع الشيخ محمد بن زايد وتسريع عملية توزيع القسائم السكنية فيها على المواطنين المستحقين وذلك خلال الربع الأول من عام 2017 بما يساهم في تعميم الخير على الأسر المواطنة وتحقيق الاستقرار الأسري والنفسي لها وتأكيد حرص القيادة على توسيع مجالات العطاء للمواطنين وتوفير كافة مقومات الحياة الكريمة لهم".