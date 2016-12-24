«الهوية»: 64% من المتعاملين يفضّلون «الاستمارة الإلكترونيّة»

أظهر استطلاع للرأي أجرته هيئة الإمارات للهوية، أن 64.42% من متعامليها يفضلون تقديم طلبات الحصول على خدمات إصدار وتجديد واستبدال بطاقة الهويّة من خلال الاستمارة الإلكترونيّة، التي توفّرها الهيئة لهذا الغرض عبر موقعها على الإنترنت.

14.69 % من المشاركين اختاروا تقديم طلباتهم في مكاتب الطباعة.

وأفاد 14.69% من المشاركين في الاستطلاع، الذي أجرته الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، بأنهم يفضلون تقديم طلباتهم للحصول على الخدمات المتعلّقة ببطاقة الهوية في مكاتب الطباعة المعتمدة، في حين أعرب 13.39% عن ميلهم إلى تقديم طلباتهم عن طريق تطبيق الهوية الذكي على الهواتف المتحركة والأجهزة اللوحية، في حين فضّل 7.5% الحصول على الخدمات من خلال مراكز خدمة المتعاملين (خدمة عاجل).

وشارك في الاستطلاع أكثر من 5630 من زوار الموقع، وذلك في إطار استطلاع الرأي الشهري الذي تجريه الهيئة لقياس مستوى رضا متعامليها تجاه خدماتها وإجراءاتها.

وتتيح الهيئة تقديم طلبات الحصول على خدماتها المتعلّقة ببطاقة الهوية من خلال أربع قنوات، هي مكاتب الطباعة المعتمدة، التي يبلغ عددها 400 مركز منتشرة في مختلف أنحاء الدولة، والاستمارة الإلكترونية على موقعها الإلكتروني، وتطبيقها الذكيّ على الهواتف المحمولة، ومراكزها الرئيسة لخدمة المتعاملين، البالغ عددها 12 مركزاً، تقتصر الخدمات فيها على نظام (العاجل)، الذي يتطلب من المتعامل دفع رسوم إضافية قدرها 150 درهماً للمعاملة الواحدة.

وقال مدير الاتصال الحكومي والمجتمعي في الهيئة، عبدالعزيز المعمري، إن خدمة تعبئة الاستمارة الإلكترونية تسمح للمتعاملين بالحصول على كل الخدمات المتعلقة ببطاقة الهوية بشكل مباشر، وبكل يسر وسهولة عبر 10 خطوات، الأمر الذي يوفّر عليهم الوقت والجهد، ويغنيهم عن زيارة مكاتب الطباعة، ويوفر عليهم رسومها التي تبلغ 30 درهماً عن كل طلب خدمة.

وأوضح أنّ تعبئة الاستمارة الإلكترونية من خلال تطبيق (الهوية الذكي) تتيح للمتعامل إنجاز طلب الخدمة بنفسه بشكل سهل ومبسط، ومن أي مكان وفي أي وقت، وبجهد أقل، دون الاعتماد على مكاتب الطباعة، فضلاً عن المصروفات غير المباشرة، المتمثلة في كلفة التنقل وتصوير الوثائق، واستخدام خدمات الطرق والمواقف وغيرها، وكذلك الكلفة التشغيلية المترتبة على الهيئة.