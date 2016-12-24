ازدحام

اشتكى سكان في منطقة السيليكون ازدحام حركة السير والمرور مقابل مركز «شويترام»، بسبب وجود آلة سحب نقود تابعة لأحد البنوك الوطنية، الأمر الذي يدفع بعض السائقين إلى التوقف على جانبي الطريق، متسببين في عرقلة حركة السير.

إشادة

نوه مراجع لمستشفى راشد بدبي بخدمات المستشفى، وأسعاره المناسبة للمرضى، لافتاً إلى الاهتمام الكبير، والمتابعة المتأنية التي أبداها فريق عمل قسم الطوارئ في قسم الإصابات والحوادث، خلال عطلة نهاية الأسبوع، على الرغم من الاكتظاظ الواضح.

إضاءة

لاحظ سائقون أن نصف الطريق الذي يصل بين المدينة العالمية ومدينة دبي الأكاديمية غير مضاء، الأمر الذي قد يعرّض السيارات للحوادث ليلاً، خصوصاً أن الطريق يسلكه الكثير من الشاحنات.

مواقف

طالب متسوقون بتدخل البلدية في تنظيم المواقف داخل المراكز التجارية في أبوظبي، بعد أن قامت إدارات المواقف في بعض المراكز بغلق جانب كبير منها، لأسباب غير مفهومة، منذ أشهر، ما فاقم صعوبة إيجاد مواقف، على الرغم من أن المواقف أصبحت مدفوعة.

أمن

شكا طلاب في جامعات خاصة في أبوظبي انعدام وجود أفراد أمن في حرم الجامعة، خلال الفترة المسائية، للتدخل في حال حدوث مشاجرات أو أمور تستدعي التدخل.

استعلامات

أعاد موظف الاستقبال في «مول أبوظبي» رخصة قيادة لامرأة فقدتها في المركز، وسارعت إلى سؤاله عنها، وذلك من دون أن يطلب منها أي إثبات رسمي للتأكد من أنها هي صاحبة الرخصة المفقودة.

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