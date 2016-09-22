«الحراج» سوق ذكية وإلكترونية قبل نهاية العام

أفاد مدير سوق الحراج للسيارات المستعملة في الشارقة، أحمد المشرخ، بأنه «جاري العمل على إنشاء سوق إلكترونية للسيارات المستعملة قبل نهاية العام الجاري، إذ سيتحوّل (الحراج) إلى سوق ذكية، تمكّن التجار والجمهور من حجز سياراتهم وشرائها إلكترونياً، كما يمكنهم من الاطلاع على السيارات الموجودة في السوق والفحص الفني الخاص بها عبر الإنترنت»، لافتاً إلى أنه «جاري التعاون مع خمس شركات لاختيار أفضلها، لتصميم السوق الإلكترونية».

وأكد المشرخ لـ«الإمارات اليوم»، أن «إدخال خدمات شراء السيارات من سوق الحراج إلكترونياً، سيزيد من حجم المبيعات، وينعش الحركة داخل السوق»، موضحاً أنه «تم تفعيل صفحة للسوق على (فيس بوك)، ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى».

وتابع أنه «تم فتح نشاطات جديدة لسوق الحراج في إفريقيا، من خلال استيراد السيارات ذات المقود من ناحية اليمين من دول شمال أميركا وأوروبا، وتصديرها إلى أسواق الدول الإفريقية، التي تسمح بقيادة السيارات ذات المقود الأيمن»، لافتاً إلى أن «ذلك النشاط يعمل على انتعاش حركة البيع داخل السوق، وفتح بوابة جديدة للتجار لتوسيع نشاطاتهم خارجياً، بعد تأثر حركة تصدير السيارات للخارج جرّاء وضع دول بعض القيود على استيراد السيارات».

وأكد المشرخ أن «النشاط الجديد للسوق سيعمل على إعادة نشاط التصدير بشكل كبير، إضافة إلى الاستمرار في الاستيراد ذات المقود من ناحية اليسار من دول ألمانيا وأميركا واليابان، وتصديرها إلى الدول العربية والخليجية والإفريقية، وبعض دول أوروبا الشرقية».

وأفاد بأنه «سيتم توفير خدمة فحص السيارات داخل السوق قريباً، وذلك للتسهيل على التجار والجمهور بدلاً من الذهاب إلى (قرية تسجيل) القريبة من السوق، التي يتم فحص السيارات فيها حالياً»، لافتاً إلى أنه «سيتم كذلك إنشاء سور للسوق بشكل كامل، وعمل أربع بوابات ذكية، وتزويده بـ260 كاميرا مراقبة ذكية، وتشجير الشوارع داخل السوق قبل نهاية العام الجاري».

وذكر المشرخ أن «إدارة السوق عملت على تفعيل خدمة المزادات الذكية داخل السوق، إذ يمكن للتجار الراغبين في شراء السيارات والزوار الموجودين داخل السوق دخول تلك المزادات إلكترونياً، عبر استخدام أجهزة (آي باد)، أو (حاسب آلي) المتوافرة في صالة المزادات الإلكترونية داخل السوق، أي أنه لن تكون هناك مزادات ميدانية تتم عبر الاحتكاك المباشر، بينما تتم المزايدات كافة إلكترونياً».

وتابع أن «السوق تتسع لنحو 20 ألف موقف اصطفاف لسيارات المعارض، و5000 موقف للزوار ومرتادي السوق».