الإمارات اليوم

إدارة النفايات تعزّز أسطولها بـ 11 شاحنة سلامة

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  • الشاحنات الجديدة تعدّ الأولى من نوعها على مستوى المنطقة. من المصدر

عزّزت إدارة النفايات في بلدية دبي أسطولها الآلي بـ11 شاحنة سلامة مزوّدة بكل وسائل الحماية، من حدة الاصطدام والإشارات الضوئية التحذيرية، ومصابيح الإنارة المخصصة لتنبيه السائقين القادمين من الخلف، أو العاملين في طرق الإمارة، ذلك بهدف تحسين اشتراطات السلامة العامة ومستويات الصحة المهنية، وتأمين سبل الوقاية للمركبات العاملة على الطرقات العامة من الحوادث المرورية، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة العليا في البلدية بضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمختلف فئات وشرائح جمهور المتعاملين.

وأفاد مدير الإدارة، المهندس عبدالمجيد سيفائي، بأن «الإدارة تسعى إلى تطوير الأسطول ليصبح صديقاً للبيئة وأكثر أماناً، حيث تم توريد الشاحنات الجديدة التي تعدّ الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط ، لإيجاد بيئة عمل آمنة من المخاطر للعنصرين البشري والمادي، وتحقيق أعلى المعدلات على صعيد حماية مستخدمي الطريق وسائقي مركبات النظافة العامة، حيث ستعمل هذه الشاحنات خلف الأسطول الآلي لإدارة النفايات، لتوفير الاحتياطات اللازمة، ونظم الحماية من الإصابات».

كما تساعد هذه الشاحنات الحديثة المزوّدة بتصاميم متناهية الدقة في حماية أي سائق حال الاصطدام بها من الخلف.

 

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