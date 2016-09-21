مدير إقامة دبي يتلقى 1500 رسالة عبر خدمة " تواصل مع المدير العام"

صرح مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي اللواء محمد أحمد المري عن تلقيه لعدد 1500 رسالة بريد الكتروني عبر خدمة" تواصل مع المدير العام " التي تم اطلاقها في العام 2013 من خلال الموقع الالكتروني للإدارة www.dnrd.ae، حيث تلقت الإدارة خلال العام 2013 ما يقارب 370 رسالة ، في حين تلقت ما يقارب 362 رسالة خلال العام 2014 ، وارتفع عدد الرسائل خلال العام 2015 ليصل إلى 500 رسالة، وانخفض العدد خلال العام 2016 إلى 277 رسالة.



وأوضح المري أن الرسائل التي وردت عبر خدمة "تواصل مع المدير العام " تنوعت بين الاستفسارات و طلبات الاعفاء والملاحظات وطلبات التوظيف والشكاوي ، وقد حصدت الاستفسارات العدد الاكبر من اجمالي عدد الرسائل الواردة عبر الخدمة ، فقد بلغ عددها 235 استفسار من إجمالي استفسارات العام 2013 ، و231 استفسار في العام 2014 ، و 354 استفسار خلال العام 2015 ، فين حين وصل عددها إلى 260 استفسار خلال العام الجاري 2016 ، مشيراً أن انخفاض عدد الرسائل الواردة هذا العام يشير إلى نجاح آلية التعامل المستخدمة مع المتعاملين للرد على استفساراتهم وملاحظاتهم .

وأشار مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي أنه قد تم اطلاق هذه الخدمة في إطار ترسيخ ثقافة الشفافية وتبنّي سياسة "الباب المفتوح" من خلال منبر يتيح أمام أفراد المجتمع إمكانية التواصل مباشرةً مع المدير العام، وذلك امتداداً لنهج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في اتباع سياسة الباب المفتوح ، حيث يؤمن سموه بأن الوصول للأهداف المنشودة بأن تكون دبي المدينة الأذكى عالمياً، لا يتحقق الا بمساعدة الجمهور من مواطنين ومقيمين وزائرين.

مؤكدا أن إقامة دبي تسعى لتكون جزءاً من مدينة دبي الذكية من خلال تقديم أفضل الخدمات الحديثة للجمهور حيث إنها تعمل تماشياً مع رؤية سموه للعمل على الابتكار والتطوير في مختلف المجالات.

مضيفاً أن خدمة " تواصل مع المدير العام" تأتي سعياً للمضي على نهج الشفافية الذي يسهم في تحقيق المزيد من الإنجازات المتميزة ، و دفع عجلة الإبداع والابتكار والتميز التي تقود إلى الارتقاء بالأداء الحكومي، في ضوء أهداف "خطة دبي 2021" في "بناء حكومة شفافة وموثوقة" تحقق السعادة للناس والرفاهية للمجتمع.

وأوضح المري أنه بات أمرا سهلا أن يتواصل المتعامل بشكل مباشر مع المدير العام عبر خطوات ذكية و بسيطة من خلال الدخول على الموقع الالكتروني للإدارة ،تمكنه من خلالها و بكبسة زر على أيقونة " تواصل مع المدير العام " ، بفتح قناة تواصل مباشرة مع المدير العام والحصول على المعلومة المطلوبة في زمن قياسي.

وأضاف اللواء محمد المري أن الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي تعمل بشكل مستمر لتطوير وتحديث قنوات التواصل الخاصة بها، وذلك بهدف الارتقاء بالخدمات المقدّمة لمتعامليها وتطوير أساليب التواصل معهم، من خلال توظيف مختلف القنوات التقليدية والإلكترونية والذكيّة لتلبية متطلباتهم والاطلاع على المشاكل أو العقبات التي قد تواجههم وحلّها عبر القنوات التي يفضلونها وبشكل يختصر عليهم الوقت والجهد.

وفي هذا السياق دعا اللواء محمد المري المتعاملين إلى تقديم مقترحاتهم وآرائهم بشأن مختلف الخدمات التي تقدمها الإدارة عبر مختلف الوسائل المتاحة، وطرح القنوات التي يرون أنها تسهم في تعزيز التواصل بينها وبينهم، مؤكدا الحرص على دراسة كافة المقترحات، وتطبيق ما يسهم منها في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمتعاملين وتعزيز رضاهم.