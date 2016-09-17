الإمارات اليوم

2472 شخصاً يحظون بأولوية الاستجابة من شرطة دبي .. تعرف عليهم

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المصدر:
  • غرفة عمليات شرطة دبي

تحوز قائمة تضم 2742 اسماً لمواطنين ومقيمين في دبي أولوية خاصة في سرعة الاستجابة من قبل مركز القيادة والسيطرة في شرطة دبي، فبمجرد وصول اتصال أو رسالة منهم يظهر تنبيه خاص ويتم الانتقال إليهم في زمن قياسي لأن حياتهم معلقة بذلك.

وقال مدير إدارة القيادة والسيطرة المقدم خزرج ماجد الخزرجي إن هذه القائمة تضم أصحاب الحالات الحرجة، من مرضى القلب وغيره من الأمراض المصنفة، بذلك.

وكشف عدد من أصحاب هذه الحالات عن تعرضهم لأزمات صحية مفاجئة، واستغاثوا بشرطة دبي من خلال خدمة مخصصة فقط لهم بمركز القيادة والسيطرة ليتم نقلهم وإنقاذهم في اللحظات الأخيرة.

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