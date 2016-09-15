حكومة عجمان تخصص 100 قطعة أرض لـ «زايد للإسكان»

أفادت المدير العام لبرنامج الشيخ زايد للإسكان، المهندسة جميلة الفندي، بأن حكومة عجمان خصصت 100 قطعة أرض سكنية جديدة للبرنامج، بواقع 50 في منطقة مصفوت، و50 في منطقة المنامة، مشيرة إلى أن البرنامج سيوزعها على مواطني الإمارة المستفيدين من فئة بناء مسكن جديد.

تحقيق الاستدامة أكدت المدير العام لبرنامج الشيخ زايد للإسكان، المهندسة جميلة الفندي، أن البرنامج يراعي عند إنشاء المشروعات السكنية استيفاء المتطلبات والاشتراطات البيئية، بما يحقق الاستدامة والارتقاء بنمط الحياة والحفاظ على البيئة، مشيرة إلى أن البرنامج سيراعي تطبيق هذه المعايير في جميع المشروعات المستقبلية بأسعار تنافسية.

وأَضافت أن هناك اجتماعات دورية تجري بين البرنامج والجهات المانحة للأراضي في مختلف إمارات الدولة، بهدف تخصيص أراضِ للبرنامج لبناء المجمعات السكنية للمواطنين، لافتة إلى أن البرنامج سيعمد إلى تخصيص الأراضي التي منحت من حكومة عجمان لمواطني الإمارة المتقدمين بطلب الحصول على مساعدة دعم سكنية فئة بناء مسكن جديد.

وأشارت الفندي، إلى أن هناك ثلاثة محاور من شأنها تحسين الخدمات المقدمة للجمهور، أبرزها تعديلات في النماذج السكنية وفق ملاحظات المواطنين، وإنشاء نماذج جديدة، والعمل على جانب الاستدامة والمباني الخضراء.

وذكرت أن توفير الحياة الكريمة للمواطنين على رأس أولويات قيادة الدولة، لافتة إلى أن توفير السكن المناسب للمواطنين سيجعلهم أكثر سعادة ويحقق الاستقرار الاجتماعي لهم، مشيرة إلى أن مجلس إدارة البرنامج ناقش في اجتماعه الأخير مذكرة بشأن اعتماد طرح مشروعات المجمعات السكنية المستقبلية بمعايير بيئية جديدة وأسعار تنافسية في متناول شرائح المستفيدين كافة. وأكدت حرص البرنامج على تطبيق أعلى معايير الجودة والاستدامة المعتمدة في الدولة في مشروعات المجمعات السكنية في مختلف إمارات الدولة، وذلك تحقيقاً لرؤية البرنامج وأهدافه الاستراتيجية تجاه توفير المسكن المستدام.