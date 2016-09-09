«ترخيص أبوظبي» تحدد مواعيد العمل خلال العيد

أعلنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي عن تحديد ساعات العمل بإدارة ترخيص الآليات والسائقين، خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، التي تبدأ من يوم السبت المقبل حتى الخميس 15 سبتمبر الجاري، وذلك تيسيراً على المراجعين، وتلبية لاحتياجاتهم الخاصة خلال عطلة العيد.

وأكد مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين بالإدارة العامة للعمليات المركزية، العميد محمد معيوف الكتبي، أن مواعيد العمل، خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، ستكون من التاسعة صباحاً حتى الخامسة عصراً، في مبنى السلامة أبوظبي، ومبنى السلامة بفلج هزاع في مدينة العين، والمبنى الرئيس في مدينة زايد بالمنطقة الغربية.

وأشار إلى أن تحديد مواعيد العمل، خلال عطلة عيد الأضحى، جاء ليؤكد حرص شرطة أبوظبي على تقديم خدمات متميزة للجمهور، من خلال تسهيل الإجراءات وإنجاز معاملاتهم على وجه السرعة في كل الأوقات، بما في ذلك أيام العطلات الرسمية.

وأفاد مدير فرع ترخيص المركبات، المقدم سيف الزعابي، بأن شركات التأمين والفحص الفني، ستقدم خدماتها في توقيت عمل الإدارة، خلال عطلة عيد الأضحى، داعياً أفراد الجمهور إلى استيفاء مستندات المعاملة، قبل الحضور إلى إدارة ترخيص الآليات، حتى يتم الانتهاء من الإجراء في أقل وقت ممكن، مشيراً إلى أن كل المستندات المطلوبة للمعاملات، يمكن الاطلاع عليها في الموقع الإلكتروني الخاص بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي.