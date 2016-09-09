«اجتماعية الشارقة» توزّع «فوالة العيد» على 230 أسرة

وزعت دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة سلال العيد (الفوالة) على 230 أسرة متعففة، في كل إمارة الشارقة، كعادة سنوية تنتهجها الدائرة، لجعل المناسبات السعيدة فرصة لإيصال رسالة تراحم بين كل فئات المجتمع.

وذكرت الدائرة أنها دأبت، قبيل حلول الأعياد، على تنظيم هدايا للأسر المتعففة تحت مسمى «فوالة العيد»، ابتهاجاً بقدوم عيد الأضحى المبارك، من باب جعل المناسبات السعيدة في حياة الناس فرصة لإيصال الدعم والفرح والمساعدة للآخرين، وحرصاً منها على ملامسة الحاجات الإنسانية والاستجابة الفاعلة معها، لإدخال السرور إلى قلوب الأسر المتعففة وأبنائها.

وأشارت إلى أن سلال العيد أو «الفوالة» تتكون من حلويات العيد المختلفة، لتكون بمثابة فرحة للصغار، وتخفيف من تحمّل مزيدٍ من الأعباء المالية على أسرهم.

وأوضحت أن توزيع فوالة العيد يأتي استكمالاً لمبادرة «فرحة عيد» التي انتهت الدائرة بأفرعها الثمانية، من توزيعها على الأسر المسجلة في الدائرة، لافتة إلى أنه تم توزيع 1320 صندوقاً، تحتوي على ملابس جديدة للأطفال الأيتام.