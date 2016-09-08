الطقس المتوقع في الدولة خلال العطلة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس حارا بوجه عام، ومغبرا إلى غائم جزئياً أحياناً على بعض المناطق في اليومين القادمين.

وتزداد كميات السحب على المناطق الشرقية والجنوبية يتخللها بعض السحب الركامية بعد الظهر يصاحبها سقوط بعض الأمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار والأتربة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وتزداد الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل والصباح الباكرعلى بعض المناطق الساحلية والداخلية، وقد يتشكل الضباب الخفيف أوالضباب خاصة غرباً.



وتزداد الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل والصباح الباكرعلى بعض المناطق الساحلية والداخلية، والبحر متوسط بوجه عام يضطرب أحياناً في الخليج العربي و بحر عمان.